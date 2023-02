Die Theaterspieler der Freiwilligen Feuerwehr Schwörsheim begeistern ihr Publikum bei vier Aufführungen. Sie bekommen tosenden Applaus.

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schwörsheim hat das Stück "Die Nacht der Nächte" aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine Komödie von Regina Rösch in drei Akten. Alle vier Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Nach zweijähriger Zwangspause durften die Zuschauer sich wieder auf die Vorstellungen der Theatergruppe freuen. Um das Stück sicher und erfolgreich auf die Bühne zu bringen, hatten die Spieler bereits im November mit den Proben begonnen.

Das Stück handelt von Theres Michel und Anni Seidenspinner, die zusammen die Agentur "Leih dir einen Mann" betreiben. Sie vermieten dabei nicht nur ihr Starmodel Dieter, sondern auch ihre beiden Ehemänner Alois und Egon. Da diese bei einem früheren Auftrag in Hamburg sehr über die Stränge geschlagen haben, werden diese nun streng überwacht. Neben dem stressigen Tagesgeschäft sorgt vor allem die Hochzeit von Florian, dem Sohn von Theres und Egon, mit seiner Marita für mächtig Aufruhr, vor allem, nachdem von ihrer Adoptivmutter der Tod ihres leiblichen Vaters in der Hochzeitnacht vorausgesagt wurde.

Wendung überrascht das Publikum

Da Dieter immer mehr der Verdacht kommt, dass er der Vater von Marita sein könnte, unternehmen seine Freunde Egon und Alois alles, um die Hochzeitsnacht zu verhindern. So kommt es, dass das Brautgemach übervölkert wird und sich bald die gesamte Hochzeitsgesellschaft im Ehebett wiederfindet. Doch die "Nacht der Nächte" nimmt ein völlig unerwartetes Ende. Diese Wendung überraschte auch das Publikum, das die Schauspieler unter tobenden Applaus bis ins kommende Jahr verabschiedete. (AZ)