Fahrrad in Schwörsheim aus Hofraum gestohlen

Ein Fahrrad wurde im Munninger Ortsteil Schwörsheim gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Fahrrad ist in der Binsengasse in Schwörsheim gestohlen worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstag, 11. und Donnerstag, 13. Januar, in einem Hofraum.

Die Person habe ein schwarzoranges Damen-Trekking-Rad der Marke Prophete entwendet. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)