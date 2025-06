Männergesangverein Schwörsheim 1925 mit Zelter-Plakette ausgezeichnet

Im Rahmen eines feierlichen Festakts in Ismaning wurde dem Männergesangverein Schwörsheim 1925 eine ganz besondere Auszeichnung zuteil: Staatsminister Markus Blume überreichte dem traditionsreichen Chor die Zelter-Plakette, eine der höchsten Ehrungen für Amateurchöre in Deutschland. Die Zelter-Plakette wird vom Bundespräsidenten verliehen und würdigt Chöre, die sich über mindestens ein Jahrhundert hinweg in besonderer Weise um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes verdient gemacht haben. Sie steht für musikalische Kontinuität, kulturelles Engagement und gelebte Gemeinschaft. Begleitet wurde die Verleihung vom geschäftsführenden Präsidenten des CBS, Jürgen Schwarz, dem Präsidenten des Bayerischen Musikrats, Bernd Sibler, sowie der Kreisvorsitzenden Marion Schauer. Der MGV Schwörsheim blickt auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück – geprägt von musikalischer Leidenschaft, generationsübergreifender Gemeinschaft und einem festen Platz im kulturellen Gefüge der Gemeinde. Die Verleihung der Zelter-Plakette ist nicht nur eine Auszeichnung für die Vergangenheit, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft. Der festliche Höhepunkt im Jubiläumsjahr steht noch bevor: Am 25. Oktober 2025 lädt der MGV Schwörsheim zum großen Jubiläums-Festakt im Sportheim Schwörsheim ein – ein besonderer Abend mit Musik, Begegnungen und Blicken in Vergangenheit und Zukunft.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!