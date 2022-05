Ein neues Baugebiet für Schwörsheim? Das sagt der Bürgermeister

Plus Bürgermeister Dietmar Höhenberger warnt die Besucher der Bürgerversammlungen in Schwörsheim und Munningen vor schlechter werdenden Zeiten. Er wehrt sich gegen persönliche Angriffe.

Bei Bürgerversammlungen in Schwörsheim und Munningen hat Bürgermeister Dietmar Höhenberger die Bevölkerung auf schwieriger werdende Zeiten eingestellt. Die Folgen des Ukraine-Krieges sowie des Klimawandels seien mittlerweile fast täglich zu spüren, sagte Höhenberger mit Blick auf steigende Bau- und Verbraucherpreise. Er rechne mit einem starken Rückgang der Wirtschaft mit der Folge, dass auch die Einnahmen der Gemeinde zurückgingen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils. Dies mache das künftige Handeln nicht einfacher.