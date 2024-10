Sebastian Reich und seine Amanda: Ein Traumpaar im Klösterle

Purer Zufall heißt die neue Comedy-Show von Sebastian Reich und es ist bereits das fünfte Programm, das er mit Amanda auf die Bühne bringt. Natürlich war es alles andere als Zufall, dass die vermeintliche Nilpferd-Dame, die sonst so viel auf ihr Äußeres gibt, sich mit Lockenwicklern, mithin derart unvorbereitet, ihren Fans zeigte. Fans, die, wie eine Spontanumfrage von Reich im komplett ausverkauften Stadtsaal ergab, zu mehr als 90 Prozent nicht aus Nördlingen waren.

Ein Feuerwerk an Komik und Humor mit einem Mix aus skurrilen Geschichten sowie interaktive Einlagen, die das Publikum zum Lachen bringen sollten, hatte das Duo in seiner Ankündigung versprochen. Und dieses Versprechen lösten sie, sehr zum Vergnügen der Zuschauerinnen und Zuschauer, von der ersten Minute an ein. Amanda stellte gleich zu Beginn klar, wer die Hosen anhat in dem Programm: „Darf ich vorstellen: die dicke sprechende Puppe und ich!“

Viele Kalauer an einem Abend

Dabei wollten sich die beiden Spaß und Verdienst an diesem Abend wie Halbundhalb-Kartoffelknödel teilen. Doch Amanda rückte auch hier die Verhältnisse gleich zurecht: „Ich die Kohle, du den Spaß!“ In diesem Stil ging es an diesem kalauermäßig nicht eben armen Abend munter weiter: „Wenn Delfine kiffen, sind sie Hai!“, „Gendern darf man nicht, sonst kommt der Söder“, „In der Sauna spricht man Schwitzerdütsch!“.

Doch die dauernde Kabbelei der beiden Protagonisten würde einen Abend nicht füllen. Deshalb band Sebastian Reich geschickt das Publikum mit ein. Er wurde auf Michael aufmerksam, fragte ihn, mit wem er da sei und bat dessen Frau Tanja auf die Bühne, um sie über die genauen Umstände des Kennenlernens spielerisch auszufragen. Alles wirkte wirklich spontan, zugewandt und freundlich, sodass sich niemand der Angesprochenen auf den Schlips getreten fühlte. Auch die Unterriffinger nicht, die laut Amanda „ja alle da“ sein müssten und deren winziges Dorf ganz nah am Ende der Welt liege.

Amanda streitet sich mit einem Schwein

Und nicht nur Amanda bekam von Sebastian Reich Gesicht und Sprache, auch ein Donut namens Scherzkeks durfte aus seiner Tüte sprechen und das Bahlsen-Syndrom erklären: „Hat einen an der Waffel, geht jedem auf den Keks.“ Ein Fränkischer Maulwurf mit Sonnenbrille hatte seinen Auftritt und ein Schwein stritt sich auf offener Bühne mit Amanda um das schönste „Antlitz“ und dessen Definition: „Facebook, Gesichtsbuch, Hackfressen-Bibel“. Beim begeisterten Publikum blieb kein Auge trocken und es wurde nicht müde, die Wortwitz-Kanonaden zu feiern: „Kurschatten = Reha-Überbrückungspartner oder Avocado, das Überraschungsei der Veganer“.

Unter großem Jubel kam Sebastian Reich zurück auf Michael, lotste ihn auf die Bühne und machte mittels Maske aus ihm eine Bauchrednerpuppe, die ihrem Herrn wohl oder übel folgen musste. Auch hier, ohne den Mann in irgendeiner Weise bloßzustellen. Im Gegenteil. Das Publikum tobte vor Vergnügen und klatschte so lange, bis es eine Zugabe bekam, ein gesungenes Freundesduett Amanda/Sebastian. Dann war Schluss, am Verkaufsstand im Foyer herrschte anschließend ein reger Andrang. Neben vielen Autogrammkarten wechselten unter anderem nicht wenige Backbücher des gelernten Bäckers und Konditors Sebastian Reich den Besitzer.