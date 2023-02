Die Wintertaffetäpfel waren ein beliebter Mostapfel

Im Fremdinger Ortsteil Seglohe gibt es noch einige sehr alte Bäume, die diese Apfelsorte tragen. Die Pflege ist nicht aufwendig, die Veredelung aber schwierig.

Im Nordwesten des Rieses liegt das Dorf Seglohe mit seinem Badeweiher. In dem Fremdinger Ortsteil ist man unlängst auf den Wert des dortigen Streuobstwiesen-Bestands besonders aufmerksam geworden. Etliche sehr alte Bäume stehen auf Gemeindegrund, darunter die Sorte „Weißer Wintertaffetapfel“, die insgesamt noch recht häufig vorkommt. Dennoch ist über ihren Ursprung herzlich wenig bekannt.

Um circa 1900 herum hat es sich noch um einen beliebten Mostapfel gehandelt. Die Wirtschaftsäpfel eignen sich auch zum Dörren oder für Kompott. Als Tafelobst haben sie sich später wegen der kleinen Fruchtgröße eher nicht durchgesetzt. Dabei entwickelt sich ein feines Aroma während der Lagerung. Schorf und wohl auch Baumkrebs sind beim „Taffeter“ durchaus drin, ansonsten sind die Bäume genügsam. Weil sie ausladend wachsen, sollten sie in ausreichendem Abstand von Wegen oder Straßen stehen, damit selbst bei Hochstammbäumen die Traktorfahrer nicht unbedingt ihre Frontlader nach unten bewegen müssen.

Die Apfelbäume dürften 80 und mehr Jahre alt sein

Viele Bäume in Seglohe dürften um die 80 oder mehr Jahre alt sein. Wenn sich – wie beabsichtigt – einige Segloher an die Pflege wagen, mag sich das jeweilige Baumalter deutlich verlängern lassen. Zum Baumbesteigen animieren können die beiden „Sturmleitern“, die im Segloher Wappen an frühere Ortsadelige aus dem 13. Jahrhundert erinnern. Hat man damals schon den Apfel, der auch „Weißer Wachsapfel“, „Spiegelapfel“, „Winter Taffeter“ oder einfach „Weißapfel“ heißt, gekannt? Dies bleibt wohl für immer im Dunkeln. Welcher Apfelbaum erreicht schon das Alter einer Eiche?

Die Pflege der Bäume dieser Sorte ist nach geeigneter Erziehung nicht gerade aufwendig, dafür lassen sich Reiser eher schlecht veredeln. Dies ist also ein Grund mehr, Altbäume möglichst zu erhalten. Zudem brauchen Jungbäume Zeit, bis sie endlich in den Ertrag kommen, der dann aber mittelhoch ausfallen kann. An Boden und Lage stellt der Wintertaffetapfel nicht die allergrößten Ansprüche.

Steckbrief:

Baum: mittelstark bis stark wachsend, Krone groß und breit, Holz frosthart

Blüte: mittelspät, nur kurz anhaltend, etwas empfindlich gegen Frost, von Apfelblütenstechern geliebt, guter Pollenspender

Schale : gelblich bis weißlich grün mit hellrot verwaschener Farbe auf der Sonnenseite

Frucht: klein, weißes Fleisch, mildsäuerlich „parfümiert" und saftig

Pflückreife: Oktober

Genussreife: Dezember

Haltbarkeit: März

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.