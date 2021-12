Seglohe

Seglohe war schon 3000 vor Christus besiedelt

Dieses bei Seglohe gefundene Steingerät deutet auf Besiedelung bereits in prähistorischer Zeit hin.

Von Werner Paa

Das kleine Dorf Seglohe am Rande des Oettinger Forstes wurde im Hochmittelalter, etwa in der Zeit um 1000 n. Chr., gegründet. Bereits der Name mit der typischen Endung -lohe weist auf eine solche Gründungszeit hin. Damals wurden die bereits lange bestehenden Siedlungsgebiete im Ries durch Rodungen von Waldgebieten wenig ertragreicher Flächen, vor allem im Bereich des Oettinger Forstes, erweitert.

