Er ist überzeugter Nazi: Prozess gegen Ehepaar wegen Schusswaffenhandels

Vorsätzliches unerlaubtes Handeln mit Schusswaffen wirft die Staatsanwaltschaft einem Ehepaar vor, das sich deswegen vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Ellwangen verantworten muss. Dass er mit Waffen gehandelt hat, räumt der 48-jährige Mann, der als Waffennarr gilt und sich selbst als überzeugten Nationalsozialisten bezeichnet, sogar unumwunden ein. Allerdings bestreitet er, dass es sich dabei um Schusswaffen gehandelt habe.

Vielmehr sei es um den Verkauf von sogenannten Laufbündeln gegangen, aus denen man mit entsprechendem Werkzeug Schmuckwaffen habe machen können. Es sei also alles legal gewesen. Darauf beruft sich auch seine 33-jährige Frau. Die beiden wohnen in Neresheim, der Mann ist allerdings zurzeit in Haft. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Volksverhetzung hat ihn das Amtsgericht Ellwangen für zwei Jahre hinter Gitter geschickt.

Prozess in Ellwangen: Mann war vor zwei Jahren in Bissingen festgenommen worden

Jener Verhandlung und der daraus resultierenden Strafe hatte er sich zu entziehen versucht, indem er für etwa ein halbes Jahr bei einem Kumpel untergetaucht war. Vor ziemlich genau zwei Jahren war er bei einem spektakulären und Aufsehen erregenden SEK-Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei im Bissinger Ortsteil Hochstein im Landkreis Dillingen aufgespürt und festgenommen worden. Zur aktuellen Verhandlung vor dem Landgericht wurde er daher an den Füßen gefesselt und bewacht aus der Haft vorgeführt. Bei den Angaben zur Person beharrte der 48-Jährige gegenüber dem Vorsitzenden Richter Jochen Fleischer darauf, er sei Bürger des Deutschen Reiches, das nach wie vor bestehe, wie er behauptete. In seiner Vernehmung allerdings erwies er sich später als sehr gesprächig und auskunftsfreudig.

Die Anklage warf dem Mann vor, er habe in seinem Wohnort Neresheim im Jahr 2017 über das Internet 25 sogenannte Laufbündel verkauft, die man mit entsprechendem Werkzeug aufbohren und zu scharfen Waffen machen könne. Dabei handelt es sich um Rohware zur Herstellung von Pistolenläufen. Die Stahlstücke sind jedoch nicht durchbohrt. Nach Auffassung des Staatsanwalts sind sie Teile von Schusswaffen. Die dafür erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis habe der Angeklagte jedoch nicht. Zusammen mit seiner Frau habe er überdies zwischen 2018 und 2022 weitere 85 Laufbündel verkauft, außerdem hätten sich in seiner Wohnung gefährliche Waffen und Stoffe befunden. 2022 sei er untergetaucht, um sich einem Strafverfahren zu entziehen.

Prozess in Ellwangen: Verteidiger sehen keinen Verstoß gegen das Waffenrecht

In seinem Versteck in Bissingen, so die weiteren Vorwürfe, habe man trotz eines Verbots durch das Landratsamt des Ostalbkreises Waffen wie Armbrust und Pfeile, Schwert, Machete und Schwarzpulver gefunden. Auf einem Laptop sei überdies das Bild eines vollkommen unbekleideten acht- bis zehnjährigen Mädchens in aufreizender Pose, also kinderpornografischer Inhalt, entdeckt worden.

Die Verteidiger bestritten, dass es sich bei den Laufbündeln um einen Verstoß gegen das Waffenrecht gehandelt habe. Daher forderten sie, das Verfahren einzustellen. Die Laufbündel seien nie dazu gedacht gewesen, daraus Schusswaffen zu machen, beteuerte auch der Angeklagte. Vielmehr sei es darum gegangen, daraus erlaubnisfreie Zierwaffen zu machen. Er habe die Laufbündel, die aus Hartmetall und folglich für Laien nicht ohne weiteres zu verarbeiten seien, offen angeboten in der Überzeugung, dass dies legal und zulässig sei und habe daran nicht sonderlich viel verdient. Wenn er scharfe Waffen hätte verkaufen wollen, hätte er anders agiert und auch andere Preise verlangt. Die Waffen und der Laserzielpunktprojektor für die Armbrust, die man bei seiner Festnahme in Bissingen gefunden hatte, seien zum Zeitpunkt des Erwerbs noch legal gewesen, behauptete er.

Mann bezeichnet sich selbst als Nationalsozialisten

Seine Frau räumte ein, dass sie beim Verkauf buchhalterisch tätig gewesen sei. Sie sei davon ausgegangen, dass alles legal sei und man habe auch nicht konspirativ agiert. Sie habe keine Ahnung von Waffen und habe sich nicht darum gekümmert, was ihr Mann in Schränken und Schubladen aufbewahrt habe. Das Bild des unbekleideten Mädchens, behauptete der Angeklagte, sei auf seinem Laptop gefunden worden, weil er als, wie der Richter kommentierte, eine Art selbsternannter Ermittler den Urheber habe ausfindig machen und hochgehen lassen wollen. Als gravierend stufte der Staatsanwalt diesen Teil der Anklage allerdings nicht ein.

Der Vorsitzende Richter sprach auch die Gesinnung des 48-Jährigen an. Dieser charakterisiert sich selbst als bekennenden Nationalsozialisten und ist in diesem Sinne auch erzogen worden, wie er vor Gericht berichtete. Sein Haus bezeichnet er als „Wolfsschanze“, in der Wohnung befindet sich eine Hakenkreuzfahne. Vor Gericht tritt er in einem T-Shirt auf, auf dem das Wort „racist“ steht. Auf dem Rücken sind in einem Kreis ein weißes und ein schwarzes Strichmännchen zu sehen und die Aufschrift „I don't mix (Ich vermische mich nicht“). Der Verteidiger verlas eine Stellungnahme des Seelsorgers der Haftanstalt, in dem dieser dem 48-Jährigen trotz aller ideologischen Differenzen eine offene, geradlinige Art bescheinigt. Er mache aus seiner politischen Gesinnung keinen Hehl, zeige jedoch Interesse an ihm Unbekanntem und Lernbereitschaft, sei hilfsbereit und sozial engagiert. In der Haft sei er eine hoch geschätzte und stark frequentierte Instanz. Daher möge das Gericht seine Menschenfreundlichkeit und sein soziales Potenzial würdigen. Die Verhandlung wird in der kommenden Woche fortgesetzt und ist für insgesamt fünf Tage geplant.