Bei Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen: 25.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 22.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Herkheim und Holheim ereignet. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Holheim. In einer Linkskurve fuhr er aber geradeaus und das Fahrzeug landete im Bankett neben der Bundesstraße 466, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrzeugfront des Pkw habe sogar auf die Fahrbahn der B466 geragt.

Ermittlungen bei der Unfallaufnahme hätten ergeben, dass der Mann wohl aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)