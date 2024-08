81-Jähriger biegt zu früh ab und fährt über Verkehrsinsel

5000 Euro Sachschaden hat ein 81 Jahre alter Autofahrer am Dienstag verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto auf der B466 von Neresheim kommend in Richtung Nördlingen. Auf Höhe Holheim wollte der Mann nach links in Richtung Utzmemmingen auf die Kreisstraße einbiegen.

Dabei führte er den Abbiegevorgang zu früh aus und überfuhr die Verkehrsinsel. Er beschädigte zudem ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)