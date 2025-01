91-Jähriger rutscht von der Kupplung und fährt gegen Laterne

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 10.25 Uhr in der Benzenzimmerner Straße in Wallerstein gekommen. Ein 91-jähriger Mann fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes, als er plötzlich vom Kupplungspedal rutschte. Der Pkw steuerte daraufhin über den Bordstein und prallte gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. (AZ)

Wallerstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kupplung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis