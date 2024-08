Geldbeutel gestohlen: Täter benutzt die EC-Karte

Ein Unbekannter hat in Deiningen einen Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war eine 76-Jährige am Donnerstag in einem Supermarkt am Sportpark beim Einkaufen. Nach dem Bezahlen vergaß sie ihren Geldbeutel an der Kasse, der in der Folge von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Dieser verwendete die darin befindliche EC-Karte der Frau anschließend mehrmals. Der sogenannte Beuteschaden beträgt insgesamt rund 200 Euro. (AZ)

