Baufibeln und Förderprogramme: Was zeichnet Nordschwabens Identität aus?

Plus Immer mehr Gemeinden beschäftigen sich mit ihrer Identität, legen Baufibeln und Förderprogramme auf. Wer danach umbaut, erhält Geld. Wie sieht die Identität aus?

Wenn Bezirksheimatpfleger Christoph Lang versucht, die Schönheit nordschwäbischer Dörfer in Worte zu fassen, muss er die sehr typische Eigenart der hiesigen Bevölkerung „Nix gsagt isch globt gnug“ überwinden. Lang nämlich sagt recht viel und vor allem viel Schönes über den Baustil Nordschwabens – und warum es ihn zu bewahren gilt. Er ist der Ansicht, dass wir gar nicht erst ins Allgäu fahren müssten, um schöne Dörfer zu sehen. Nur: „Dass unsere Dörfer auch schön sind und vor allem schön waren, sagt uns keiner.“ Und dann denke man eben, man müsse sie auch nicht achten. Ein Irrtum.