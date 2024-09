Gefährliche Kreuzung: Bürgermeister fordert Konsequenzen

Die Einsatzkräfte, die am frühen Samstagabend auf der Kreuzung im Wald nahe Eisbrunn stehen, sind spürbar angefressen. Auf der Anhöhe, auf der die Straßen von Harburg, Mauren, Schaffhausen und Großsorheim her aufeinandertreffen, krachte es in den vergangenen Jahren immer wieder. Oft war es glücklichen Umständen zu verdanken, dass die Beteiligten die Karambolagen mit leichteren und mittelschweren Verletzungen überstanden. Doch der Unfall am Wochenende hat dramatischere Folgen. Gleich am Sonntagmorgen setzt sich der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt hin und formulierte ein Schreiben an Landrat Stefan Rößle. Darin fordert der Rathauschef sofortige Konsequenzen.

Wolfgang Widemann