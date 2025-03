Sexuelle Nötigung: Mann vergreift sich in Duschkabine an 15-Jähriger

Nach einer Schlammschlacht beim Big-Bike-Meet-Festival 2023 drang ein Mann in die Duschkabine einer 15-Jährigen ein. Er riss ihr BH und Hose vom Körper und begrapschte sie am Genitalbereich. Erst, als eine ihrer Freundinnen von außen an die Tür schlug, ließ der Mann von der Schülerin ab und flüchtete. Nach dem heute 23-Jährigen wurde gefahndet, er meldete sich freiwillig bei der Polizei. Nun stand er wegen sexueller Nötigung vor dem Jugendschöffengericht in Nördlingen. Und wollte sich nur bruchstückhaft an den Übergriff erinnern.

