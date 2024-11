„Dinner für Spinner“ dieses Wochenende auf der Klösterle-Bühne

Am Freitagabend feierte das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen im Klösterle-Stadtsaal die Premiere der Boulevardkomödie „Dinner für Spinner“ von Francis Veber.

Pierre Brochant (gespielt von Steffen Höhn) kämpft in dem Stück mit einem Hexenschuss, um seine Ehe, gegen eine Geliebte und für sein Lieblingshobby. Unterstützt wird er dabei mehr oder weniger von Francois Pignon (Gerhard Munk), einem Streichholzmodellbauer, mit dem er eigentlich den Wettstreit um den größten Spinner beim abendlichen Dinner gewinnen wollte, und seinem früheren besten Freund Juste Leblanc (Marcus Prügel), dem er einst die Freundin ausgespannt hat.

Wer sich die Verwicklungen rund um Rückenschmerzen, Fehltelefonate und freundschaftliche Fehltritte nicht entgehen lassen möchte, hat noch die Möglichkeit, sich Karten für die Sondervorstellung am Sonntag, 24. November 2024, um 11 Uhr zu sichern. Tickets gibt es am Sonntag ab 10 Uhr an der Theaterkasse im Klösterle oder unter www.dramatisches-ensemble.de.