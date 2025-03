Die Capri-Bar: Als Playboy-Häschen nach Nördlingen kommen sollten

Wo heute eine unscheinbare Bankfiliale steht, tobte in den 60er- und 70er-Jahren in Nördlingen das wilde Leben. Gar von nackten Mädchen und ausschweifenden Partys in der Capri-Bar ist gerüchteweise die Rede. Der Inhaber soll wegen Kuppelei in U-Haft gewesen sein, die Bar habe man sogar einmal vorübergehend polizeilich geschlossen, heißt es. Über den „Skandal von Nördlingen“ schreibt der Journalist Rolf Lasa 1965 ausführlich in der „Neuen Illustrierten“.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis