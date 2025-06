„Eine kleine Stadt aufgebaut“: Hinter den Kulissen der Mess‘ 2025

Wenn die Gäste auf der Nördlinger Mess‘ im Bierzelt eine kühle Maß trinken, mit dem Autoscooter ein paar Runden drehen oder sich einen Snack von einer der vielen Buden gönnen, machen sich die wenigsten bewusst, was für ein großer Organisations-Aufwand hinter dem Volksfest steckt. Doch einige Leserinnen und Leser der Rieser Nachrichten konnten wie jedes Jahr einen Einblick in die Logistik bekommen – denn sie haben eine Führung hinter die Kulissen der Mess‘ gewonnen. Wie viel verdienen die Mitarbeiter, die die Toiletten reinigen? In welche Schule gehen die Kinder von Schaustellern? Und warum kostet das Bier in der Festhalle so viel? Auf diese und noch mehr Fragen fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Rundgang über die Kaiserwiese Antworten.

