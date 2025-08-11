Prozess in Nördlingen: Sohn verletzt und bedroht die eigenen Eltern

Viele Geldscheine und Glasscherben liegen quer über den Boden des elterlichen Schlafzimmers verteilt. So ist es auf den Fotos zu sehen, die Richterin Angela Gastl in der Verhandlung am Nördlinger Amtsgericht präsentierte. Im Januar 2024 war es zu einem Streit zwischen zwei Eltern und ihrem psychisch erkrankten Sohn gekommen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Rieser vor, er habe an jenem Tag gegen halb fünf Uhr dem Vater mit dem Fuß in den Bauch getreten und mit einem Stuhl auf ihn eingeschlagen. Der Vater erlitt Prellungen am Rücken und verlor zwei Zähne. Der Mutter habe der Sohn gedroht, sie zu töten, da sie die Polizei rufen wollte. Der Tatvorwurf lautete gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung.

