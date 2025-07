Nach Martyrium: 32-Jährige soll Ehemann mit Flachbildschirm attackiert haben

Eine unerwartete Wendung hat ein Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht genommen, der am Dienstag verhandelt wurde. Auf der Anklagebank saß eine 32-Jährige. Gefährliche Körperverletzung lautete der Vorwurf. Die Frau soll ihren Ehemann laut Anklageschrift mit einem Teller und einem Flachbildschirm geschlagen haben. Dadurch, dass der Teller zerbrochen sei, habe sich der Mann eine Wunde am Fuß zugezogen, hieß es weiter. Die Angeklagte schilderte zunächst, welches Martyrium sie in den vergangenen Jahren durchgemacht habe.

