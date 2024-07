Sonja Vogel übernimmt Leitung der Tourist-Information Oettingen

Wenn Sonja Vogel das Fenster ihres Büros in der Oettinger Tourist-Information öffnet, hört man, wie nebenan gehämmert und gewerkelt wird. Denn auf der Krone-Baustelle laufen die Arbeiten auf Hochtouren. „Das wird eine spannende Geschichte, wenn die Krone fertig ist und wir wieder ein tolles, neues Hotel am Platz mit einem umfangreichen Gastro-Angebot haben“, sagt Sonja Vogel, die seit Kurzem die Tourist-Information leitet.

Denn die Krone habe ein einzigartiges, rundes Konzept. „Da gibt es ja nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch Seminarräume, einen Wellness-Bereich, einen Biergarten oder den Kronesaal. Und das alles nicht nur für Touristen, sondern auch für die Oettingerinnen und Oettinger“.

Sonja Vogel ist geboren und aufgewachsen im Ries

Geboren und aufgewachsen im Nordries, hat Sonja Vogel ihre Schulzeit in Oettingen verbracht. Nach dem Abitur am Albrecht-Ernst-Gymnasium hat sie in Augsburg Geografie studiert. In ihrem Masterstudium, Wirtschaftsgeografie, hat sie sich im Schwerpunkt Marketing auch mit Stadtmarketing, Projekt- und Standortmanagement beschäftigt. In der Automobilindustrie in München hat sie erste Berufserfahrung gesammelt, bevor sie sieben Jahre Marketingleiterin eines mittelständischen Unternehmens war.

Nach Oettingen kommt sie nun also sozusagen nach Hause. „Als ich die Stelle gesehen habe, war klar, dass ich mich bewerben muss“, sagt Sonja Vogel. Denn alles, was sie an ihrer bisherigen Wirkungsstätte sehr gern gemacht habe, wie beispielsweise das Veranstaltungsmanagement, sei darin vorgekommen. Seit zehn Wochen ist sie jetzt in Oettingen und findet es „einfach toll, da die Arbeit sehr abwechslungsreich ist und es viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten gibt, eigene Ideen einzubringen“.

Oettinger Touristinfo-Leiterin: Jakobi-Kirchweih ist ein Gemeinschaftsprojekt

An Veranstaltungen ist in Oettingen einiges geboten. So ist das Tourismusbüro beispielsweise an der Organisation des Osterbrunnenfests, der Jakobi-Kirchweih, dem internationalen Violinfestival, dem Weihnachts- und dem historischen Markt beteiligt. Als gebürtige Rieserin kennt Sonja Vogel die meisten Oettinger Feste noch aus der Kindheit. „Am meisten mochte ich immer das Wasserfest an der Jakobi-Kirchweih. Das hat schon ein einzigartiges Flair, wenn die beleuchteten Boote auf der Wörnitz entlangfahren. Da freue ich mich sehr drauf“.

Die Jakobi-Kirchweih ist ein großes Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Oettinger Vereine. So seien bei der Stadtverwaltung zahlreiche Ämter und Personen in die Organisation eingebunden, sagt Sonja Vogel. „Wir als Tourist-Info kümmern uns um das Wasserfest und die Kabarett-Veranstaltung im Festzelt mit Vince Ebert. Die Kasse organisiert etwa den Hammeltanz, das Vorzimmer den Kirchweihauftakt und das Schleppertreffen. Das Hauptamt ist fast überall involviert und organisiert unter anderem die Schausteller“, so Vogel.

Schlechtes Wetter gibt es bei der Oettinger Jakobi-Kirchweih nicht

Und was ist bei der Kirchweih geboten? „Der Bootskorso mit neun Booten steht in diesem Jahr unter dem Motto ‚Tierisch gut drauf‘“, sagt Sonja Vogel. Danach soll es wieder ein Barockfeuerwerk geben. Hier sei man zuversichtlich, dass dieses auch stattfinden könne. „Vor zwei Jahren musste man das Feuerwerk ja wegen des trockenen Wetters und der Brandgefahr absagen. Da hat das wechselhafte Wetter der vergangenen Wochen auch sein Gutes“, sagt Vogel. Schlechtes Kirchweihwetter gibt es also nicht. „Wir machen immer das Beste aus dem Wetter. Die Kirchweih gibt es jetzt schon so viele Jahrzehnte, da lassen wir uns vom Regen nicht abhalten.“

Neben den verschiedenen Vereinen und Institutionen gebe es auch viele wichtige Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. So sei wieder die Feuerwehr aus der Kernstadt und den Stadtteilen mit Absperrarbeiten beim Wasserfest oder dem Schleppertreffen dabei. „Auch der Bauhof leistet immer sehr viel Arbeit, die man so gar nicht auf dem Schirm hat“, sagt Vogel. Schon zwei Wochen im Voraus fingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Vorarbeiten an, richteten die Plätze her und seien auch während der Kirchweih bis spätnachts ansprechbar, wenn es um Auf- und Abbau oder Absperrungen gehe, sagt die Tourismus-Chefin. „Der Bauhof macht hier wirklich immer einen tollen Job!“