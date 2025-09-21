Von der Sonne geblendet: Autos prallen zusammen

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße Muttenau-Rudelstetten zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher war mit seinem Wagen in Richtung Rudelstetten unterwegs und hielt an der Kreuzung zur St2213 an, um diese zu überqueren. Nach eigenen Angaben war der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls von der Sonne geblendet und sah keinen Querverkehr. Dadurch übersah er die Geschädigte, die aus Richtung Fessenheim kam und die St2213 in Richtung Wemding befuhr. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen, wobei das Auto des Verursachers durch den Aufprall einmal gedreht wurde und auf der Staatsstraße liegen blieb. Glücklicherweise blieben alle Insassen beider Fahrzeuge unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (AZ)

