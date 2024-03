Überraschung in Niederhofen: Grünes Licht für Millionenprojekt Freiflächen-PV-Anlage

In Niederhofen baut ein Unternehmen eine große Anlage, um Sonnenstrom zu erzeugen. Der Widerstand im Ort ist Begeisterung gewichen. Bürger können sich beteiligen.

Die Niederhofener sind immer wieder für Überraschungen gut. Als 2020 das Energieerzeugungsunternehmen Südwerk aus dem oberfränkischen Burgkunstadt erstmals Pläne für einen Bürgersolarpark auf privaten Flächen nahe des Sportplatzes vorstellte, regte sich im Ort Widerstand. Das Projekt sei viel zu groß dimensioniert und zudem eine Flächenkonkurrenz zur heimischen Landwirtschaft, hieß es damals. Jetzt hörte sich das auf einmal ganz anders an.

Bei einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus mit Vertretern von Südwerk und der Stadt Oettingen zeigten sich die rund 50 Besucher mitunter als glühende Verfechter einer Freiflächen-PV in ihrem unmittelbaren Umfeld. Warum werde das Projekt nicht größer geplant, wo doch die Stromerzeugung mittels Sonnenenergie an Bedeutung zunehme, lautete die Frage. So mancher anwesende Stadtrat traute seinen Ohren nicht. Christopher Kohles, Projektentwickler bei Südwerk, hatte zuvor im Schnelldurchgang das Vorhaben vorgestellt und die wichtigsten Eckdaten erläutert: Gesamtfläche 18,77 Hektar, geplante Leistung 24,4 Megawatt peak, Stromproduktion 25 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, vorgesehener Baubeginn 2026. Die Anlage würde den gesamten Jahresenergiebedarf von rund 600 Personen abdecken. Darüber hinaus will das Unternehmen einen passenden Speicher bauen.

Stadt Oettingen soll an der Freiflächen-PV-Anlage beteiligt werden

Als wesentlichen Baustein nannte der Experte die Bürgerbeteiligung, um eine regionale Wertschöpfung sicherzustellen. Dazu würden zwei Modelle angeboten: Ein „Bürgersparbuch“ mit einer jährlich festen Zinszahlung auf die jeweilige Beteiligungssumme sowie ein Finanzierungsmodell, bei dem seitens der Bürger Darlehen zur Verfügung gestellt werden können. Für den Betrieb des Parks biete sich eine eigene Gesellschaft an, zu der neben Südwerk, die Stadt Oettingen und eine zu gründende Bürgerenergiegenossenschaft gehörten.

Kohles betonte, bei der Planung der Niederhofener Anlage habe sich seine Firma am vom Oettinger Stadtrat vorgegebenen Kriterienkatalog orientiert, der in allen Punkten eingehalten werde. Südwerk baue zudem ein eigenes Umspannwerk nahe Wechingen, wohin mittels einer zu verlegenden Leitung der Strom transportiert und dort ins Netz des Energieversorgers eingespeist werde. Dies sei nicht zuletzt deshalb notwendig, weil der Netzausbau im Ries „mit der schlechteste“ in ganz Bayern sei. „Die regionalen Versorger kommen auf diesem Gebiet nicht hinterher“, stellte Kohles fest.

Speicher für Solarpark soll elf Millionen Euro kosten

Den potenziellen Teilnehmern an einem Bürgermodell gab er zu verstehen, dass sich der Solarpark wohl erst in 17 bis 18 Jahres amortisieren werde. Eine Investitionssumme nannte Kohles an diesem Abend nicht. Nur soviel: Die Kosten allein für den Bau des Speichers beliefen sich auf rund elf Millionen Euro. Daran könne man die finanzielle Dimension ablesen. Bürgermeister Thomas Heydecker betonte, die Stadt Oettingen sei lediglich für die Genehmigung der Bauleitplanung zuständig. Sie werde das Netz keinesfalls übernehmen oder die Anlage alleine betreiben, wenngleich eine Mitgliedschaft in einer Betreibergesellschaft durchaus denkbar wäre. Eigene Stadtwerke seien kein Thema.

Vorwürfe musste sich Heydecker von einer örtlichen Landwirtsfamilie anhören, wonach die Stadt das Projekt angeblich nicht gleich von Anfang an bekanntgemacht und es sogar verzögert habe. Dem widersprach der Rathauschef deutlich und verwies auf die ausführliche öffentliche Diskussion in den städtischen Gremien, die über einen längeren Zeitraum hinweg stattgefunden habe. Gerade die Erarbeitung der Kriterien sei eine Herausforderung gewesen. Auf Vorhaltungen aus der Bürgerschaft, warum Oettingen im Gegensatz zum kleinen Niederhofen nicht stärker auf eine umweltfreundliche Stromerzeugung setzte, richtete Heydecker den Blick auf die bestehende PV-Anlage am Stadtrand Richtung Munningen. Unabhängig davon gebe es freilich noch mehr Potenziale im Süden der Stadt, insbesondere auf den Dächern von so manchem Industriebetrieb. Die Kommune habe darauf allerdings keinen unmittelbaren Einfluss.

Bisweilen stehe auch der Naturschutz einem Solarparks entgegen, etwa auf den Flächen zwischen dem Gewerbegebiet Munninger Straße und der Bundesstraße 466, die als Wiesenbrütergebiet ausgewiesen seien. Heydecker versprach, sich bei den Naturschutzbehörden nachdrücklich dafür einzusetzen, dass auch in Stadtnähe eine Photovoltaikanlage gebaut werden könne. Südwerk stellte diese Woche zudem die Planung für eine Freiflächen-PV in Heuberg vor.