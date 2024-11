Lkw-Fahrer ist trotz Sonntagsfahrverbot unterwegs

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Sonntag gegen 11.40 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 25 bei Möttingen durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten nach eigenen Angaben einen Sattelzug mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer gegen das Sonntagsverbot verstoßen hatte und er wegen eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Abwendung des Haftbefehls und wegen der von ihm begangenen Ordnungswidrigkeiten einen sofortigen Geldbetrag in Höhe von knapp 800 Euro bezahlen. Die Weiterfahrt wurde bis zum Ablauf des Sonntagsfahrverbots unterbunden. (AZ)

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrspolizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis