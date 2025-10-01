Spatenstich: Deshalb wird die Wirtschaftsschule in Nördlingen saniert

Bereits vor einigen Wochen erreichte die Wirtschaftsschule in Nördlingen eine erfreuliche Nachricht: Im Rahmen eines Schulversuches können die Schülerinnen und Schüler schon nach der vierten Grundschulklasse direkt in eine fünfte Klasse wechseln. Dies war bisher nur ab der sechsten möglich. Am Dienstag kam ein positives Ereignis hinzu: Für die Generalsanierung der Bildungseinrichtung in der Kerschensteinerstraße war offizieller Spatenstich.

Das Schulgebäude aus den 1970er Jahren ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Wenngleich die Bausubstanz sich noch in einem recht guten Zustand befindet, sind das Dach und die Fenster samt Leitungen und Technik inzwischen so marode, dass eine größere Sanierung ansteht. Hinzu kommt ein vom Lehrerkollegium verfolgtes neues pädagogisches Konzept, bei dem sich die Schüler alleine oder in Gruppen den Lernstoff selbst erarbeiten. Dazu sind andere Raumzuschnitte als die bisherigen Klassenzimmer notwendig. 2022 hat der Landkreis eine Machbarkeitsstudie für eine Runderneuerung in Auftrag gegeben, die vom Kreisbauausschuss positiv bewertet wurde und letztlich das Konzept für eine anstehende Sanierung darstellt.

Umbau der Wirtschaftsschule: Schüler lernen jetzt in Containern

Landrat Stefan Rößle geht von Gesamtkosten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro aus, wie er beim Spatenstich sagte. Der Freistaat Bayern habe knapp 4,7 Millionen als Zuschuss in Aussicht gestellt. Vom Bund soll eine Förderung für die energetische Gebäudesanierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro kommen. Im Sommer 2027 will der Landkreis laut Rößle das generalsanierte Gebäude in Betrieb nehmen. Während der Baukörper in seiner Form bestehen bleibe, werde der Eingangsbereich neu und barrierefrei gestaltet. So lange die Bauarbeiten liefen, würden die Schüler in einem Provisorium aus Containern unterrichtet. Ziel des Landkreises sei es, ein komplett saniertes Gebäude zur Verfügung zu stellen, das den Anforderungen der Digitalisierung und den modernen Unterrichtskonzepten in vollem Umfang entspreche, betonte Rößle.

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner meinte, er sei froh und dankbar, dass trotz zahlreicher anderer Großprojekte im Schulbereich auch die Wirtschaftsschule mit einer grundlegenden Sanierung zum Zuge komme. Was der Kreis in der Vergangenheit in die Bildung investiert habe, könne sich sehen lassen. Schulleiter Raimond Eberle sprach von einem tollen Spektrum, das die Wirtschaftsschule neben den anderen allgemeinbildenden Einrichtungen biete. Die neue fünfte Klasse biete die Möglichkeit, einen berufsorientierten Weg mit eigenen Schwerpunkten und einem modernen Lehrplan einzuschlagen.