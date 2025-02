SPD: Bescheidenheit und Ernüchterung im Sportheim Alerheim

Als sich das Sportheim Alerheim gegen 18 Uhr füllt, die an die 30 Genossinnen und Genossen an den mit SPD-Flaggen und roten Servietten dekorierten Tischen Platz nehmen, liegen die Prognosen der SPD noch bei 16 Prozent. Die Sonne hat einen hellen Streifen am Horizont hinterlassen. Auf zwei Bildschirmen werden die Wahlergebnisse von ARD und ZDF übertragen. Mit der ersten Hochrechnung kommt auch die Dunkelheit, draußen und drinnen im Sportheim Alerheim: Mit einem Minus von beinahe zehn Prozent zur vorigen Wahl hat die SPD bundesweit verloren und ist damit so grandios abgestürzt wie keine andere Partei.

Veronika Ellecosta

SPD

Alerheim