Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrer bei Speckbrodi schwer verletzt

Am Dienstag übersieht ein Autofahrer bei Speckbrodi einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser muss schwer verletzt nach Augsburg geflogen werden.

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Unfall mit einem Auto bei Speckbrodi schwer verletzt. Der 38-jährige Autofahrer befuhr nachmittags einen Feldweg und wollte in die Ortsverbindungs-Straße Wechingen-Speckbrodi einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den von rechts aus Richtung Wechingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer.

Dieser prallte gegen die rechte Seite des Autos. Obwohl der 55-Jährige einen Fahrradhelm trug, verletzte er sich beim Sturz schwer. Nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Augsburg geflogen. Es entstand zudem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)