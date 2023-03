86-Jährige übersieht Autofahrerin: Frau wird leicht verletzt

Eine Seniorin will mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dabei übersieht sie einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 86-jährige Pkw-Fahrerin von Speckbrodi kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Wemding einbiegen. Dabei übersah sie ein in Richtung Wemding fahrendes Auto, an dessen Steuer eine Frau saß. Trotz eines Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, so die Polizei. Die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4500 Euro. (AZ)