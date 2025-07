Traktor übersehen: Auto überschlägt sich mehrfach

Auf der B466 ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer gegen 15.15 Uhr in Richtung Heidenheim. Kurz nach der Abzweigung der L1084 setzte er zum Überholen an und fuhr zunächst an einem vorausfahrenden Lkw vorbei. Dabei übersah er, dass ein vor dem Lkw fahrender Traktor zu diesem Zeitpunkt nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Das Auto und der Traktor stießen zusammen; aufgrund des Anstoßes wurde das Auto nach links von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Dabei wurde der Fahrer sowie seine achtjährige Mitfahrerin verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an dem Traktor wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der 49-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

