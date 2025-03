Keine Joggingrunde mehr um den See: Weg im Rieser Sportpark wird gesperrt

Eine Runde Laufen um den See im Rieser Sportpark – das ist ab Mitte März nicht mehr möglich. Wie Oberbürgermeister David Wittner in der Nördlinger Stadtratssitzung mitteilte, wird ab der Kalenderwoche zwölf mit den Außenanlagen für das neue Hallenbad begonnen, die zwischen dem Neubau und dem See liegen. Daher sei es notwendig, ein Teilstück für die Öffentlichkeit zu sperren. Die Sperre soll bis zum Ende der Arbeiten im Oktober dauern. (jltr)

