Unfall in Nittingen: Autos kollidieren auf der Ortsdurchfahrt

In Nittingen kam es am Montag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer war auf der Ortsdurchfahrt von Bettendorf kommend unterwegs, als ihm ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug entgegenkam. Dabei kollidierten die Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander. Die Polizei verwarnte die beiden Unfallbeteiligten mündlich, da man eine eindeutige Unfallursache nicht ermitteln konnte. Beide Männer gaben an, sich an das Rechtsfahrgebot gehalten zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)

