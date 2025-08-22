Spinne in Nördlinger Supermarkt: Einsatz für Polizei und Feuerwehr

Eine Spinne hat in einem Nördlinger Supermarkt am Donnerstagabend für Aufregung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte gegen 19 Uhr mit drei Mann aus, wie Kommandant Marco Kurz auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Alarmiert worden sei man wegen der „Rettung eines Kleintieres“. Zunächst bestand der Verdacht, dass es sich bei dem Tier um eine giftige Bananenspinne handeln könnte.

Kurz berichtet: „Als wir ankamen, hatte schon jemand die Spinne in einem Glas eingefangen.“ Auch die Polizei Nördlingen war vor Ort, wie Polizeichef Andreas Schröter bestätigt. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Kunden bestanden, betont Schröter, das Tier habe es nicht in den Verkaufsraum geschafft. Kollegen hätten es nach Augsburg zum Reptilienverein Wasserstern gebracht. Dessen Präsident ist Jürgen Zerbe, der die Spinne mittlerweile angeschaut hat - und beruhigt: „Ich kann ausschließen, dass es sich um eine Bananenspinne handelt.“ Die habe sowohl eine andere Färbung als auch eine andere Größe.

Zerbe geht davon aus, dass das Tier ein Exemplar der einheimischen, ungefährliche Winkelspinne ist. Deshalb hat er es auch in einem Schuppen ausgesetzt: „Da leben noch mehr.“