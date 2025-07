Langjähriges Engagement gewürdigt: SPN beim Umwelt- und Klimapakt Bayern ausgezeichnet

Beim Festakt in der Residenz München wurden rund 70 bayerische Unternehmen für ihre langjährige Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern geehrt. Unter ihnen befindet sich auch die SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH aus Nördlingen: Bereits zum dritten Mal nahm das Unternehmen an der freiwilligen Vereinbarung teil und wurde mit der Silberurkunde ausgezeichnet – dies sei ein sichtbares Zeichen ihres über zehnjährigen kontinuierlichen Engagements für betrieblichen Umweltschutz. Das teilt die SPN mit.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ehrte die teilnehmenden Unternehmen bei der Veranstaltung in München: „Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist ein erfolgreiches Modell, das Wirtschaft und Umweltschutz miteinander verbindet. Die große Teilnehmerzahl beweist, dass Bayern sowohl wirtschaftlich stark als auch umweltbewusst ist. Umwelt- und Klimaschutz werden als entscheidend für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg gesehen und gelten als Wachstumstreiber der Zukunft. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, den Klimawandel zu bewältigen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Mit der Verleihung der Silber-Auszeichnung sagen wir unseren langjährigen Partnern Danke.“ Die Auszeichnung in Silber steht für mindestens drei Teilnahmen im Abstand von jeweils drei Jahren – mit insgesamt über zehnjähriger aktiver Mitwirkung an einer Selbstverpflichtung für nachhaltige Wirtschaftspraktiken. (AZ)