Kegeln Trotz Aufstellungsproblemen zwei Siege für die Goldburghausener Teams.

Von Jürgen Förstner

Goldburghausen Die zweite und die dritte Mannschaft der Goldberg-Kegler hatten zwar mit Personalmangel zu kämpfen, aufgrund des spielfreien Wochenendes der ersten Mannschaft konnte man jedoch etwas jonglieren, sodass beide Partien ordnungsgemäß ausgetragen werden konnten. Goldburghausen G1 spielte auswärts gegen die SpG Bausch-Holzheim G1 und Goldburghausen G2 zu Hause gegen SpG Bausch-Holzheim G2. Beide Mannschaften gewannen ihre Partien jeweils mit 4:2.

Kreisliga West: SKV Goldburghausen I spielfrei

Kreisklasse: SpG Bausch-Holzheim G1 – SKV Goldburghausen G1 2:4 (1907:1932). – Allen Akteuren war von Anfang an klar, dass auf den schwer zu spielenden Bahnen keine herausragenden Ergebnisse zu erwarten waren. Hier muss man schon ganz präzise Gassen spielen, um einigermaßen zurecht zu kommen. In den Startpaarungen zeigte dies dann auch Lena Götz, die ihr Spiel mit 3:1 und dem Tagesbestwert von 514 Holz gewann. Markus Ostertag war dagegen mit 1:3 und 495:478 Holz unterlegen. In den Schlusspaarungen mussten dann Gotthard Volk und Jürgen Förstner ran. Während Gotthard Volk nicht ins Spiel fand, hatte Jürgen Förstner seinen Gegner mit 4:0 und 503:467 Holz klar im Griff. Am Ende reichte es aufgrund von 25 Holz Vorsprung zum ersehnten Auswärtssieg. Bezeichnender Weise gab es im gesamten Spiel nur die zwei 500er der Gäste aus Goldburghausen. Das sagt schon einiges über das Fallverhalten der Bahnen aus.

Kerle - Götz L. 1:3 (493:514), Niesner - Ostertag 3:1 (495:478), Riedel - Volk 3:1 (452:437), Krakowka - Förstner J. 0:4 (467:503)

Kreisklasse A: SKV Goldburghausen G2 – SpG Bausch-Holzheim G2 4:2 (1859:1811). – Jessica Steinmeyer startete gegen den besten Spieler der Gäste mit einer glatten 0:4-Niederlage in die Begegnung. Diesen Punktverlust konnte aber Julia Förstner postwendend wieder ausgleichen. Sie gewann mit 4:0 und sorgte mit ihren 493:415 Holz auch für einen Vorsprung in der Gesamtholzzahl. Danach musste Martin Förstner dann zwar wieder Punkte und Holz abgeben, aber Jakob Förstner sorgte am Ende mit einem glatten 4:0 für freudige Gesichter auf Seiten der Gastgeber. Mit den gezeigten Leistungen waren sicher nicht alle zufrieden, aber wie heißt es immer: Hauptsache gewonnen.

Steinmeyer J. - Allmis 0:4 (474:501), Förstner Ju. - Tändler 4:0 (493:415), Förstner M. - Hämmerle 1:3 (413:459), Förstner Ja. - Kerle 4:0 (479:436)