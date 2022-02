Von Klaus Jais

Nördlingen Beim TSV Nördlingen hat es im Jugendtrainerbereich Veränderungen gegeben. Isa Topac ist als verantwortlicher Übungsleiter der U14 (Bezirksoberliga) zurückgetreten. Berufliche Gründe veranlassten den 37-Jährigen zu seinem Entschluss. Topac bleibt aber stellvertretender Abteilungsleiter des TSV und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, das er seit 1. Januar 2020 führt.

Die U14 wird in der Rückrunde von Manuel Carlucci und Markus Klaus gecoacht. Carlucci war bereits in der Herbstrunde Co-Trainer der U14 und Klaus war Trainer der U12. Diese wird in der Rückrunde von den bisherigen Co-Trainern Matthias Strauß und Markus Randi betreut. Die U14 des TSV ist seit 14. Februar im Training auf die am Wochenende 2./3. April beginnende Frühjahrsrunde. Erster Punktspielgegner ist dabei der Landkreisrivale TSV Rain. Am kommenden Wochenende stehen erste Vorbereitungsspiele zu Hause gegen Sechta U15 (Samstag, 14.30 Uhr) und beim Juniorteam Rems U15 an. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung wurden Spiele gegen den 1. FC Heidenheim, die SGM Oberes Härtsfeld U15, den TSV Schwaben Augsburg, TSV Haunstetten U15, die SpVgg Riedlingen U15, den FC Schweinfurt, die JFG Aschberg U15, den SV Wörnitzstein, den SC Bubesheim U15, die JFG Nordries Marktoffingen, die SpVgg Altisheim U15, den TSV Schwabmünchen und die SpVgg Ansbach vereinbart.