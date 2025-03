Klare Angelegenheit: Nördlinger U19 verliert 0:4 beim Favoriten

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen hat beim SV Viktoria Aschaffenburg nicht an die guten Leistungen der beiden vorherigen Spiele anknüpfen können. Beim Auswärtsspiel auf Kunstrasen hatte die TSV-Elf zu viele individuelle Fehler im Ballbesitz und unterlag mit 0:4, wobei das Endergebnis bereits zur Pause feststand.

Nach Eckball in der 9. Minute konnte kein TSV-Spieler und auch Torwart Silas Milz nicht entscheidend klären, Viktoria-Kapitän Louis Botzem netzte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein. Nach Foul im Strafraum in der 20. Minute gab es Elfmeter. Diesen verwandelte Botzem souverän zum 2:0. Es ging schlagartig weiter: Im Vorwärtsgang bei TSV-Ballbesitz kam der Ball nicht an und die Restabsicherung passte nicht. Aschaffenburg nutzte die offene Lücke im Zentrum, Konstantin Push lief auf Keeper Milz zu und versenkte flach zum 3:0 (23.). Einen Freistoß von Nördlingens Samuel Drallo hielt Heimkeeper Maximilian Grimm (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff versuchten die Rieser den nächsten Angriff mit einem Pass zu starten. Wieder fing die Heimelf den Ball ab und Konstantin Push erhöhte auf 4:0.

U19-Bayernliga: Nördlingen hält sich in Halbzeit zwei gegen Aschaffenburg schadlos

In der 48. Minute schlug Drallo über links eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort zog der eingewechselte U17-Spieler Oleksandr Shevchenko mit sattem Flachschuss ab, der Ball wurde aber geblockt. Die Gastgeber hätten bei zwei Chancen noch erhöhen können (55. und 61.). Jonas Meister und Kapitän Lennart Ochs verhinderten aber jeweils Schlimmeres durch eine Fußabwehr kurz vor der Torlinie. (AZ/jais)

TSV Nördlingen: S. Milz; J. Wundel, M. Forisch, J. Maile, J. Röthinger, S. Drallo, N. Pichlmayr, L. Ochs, J. Hesko (ab 64. T. Lipp), T. Müller (ab 46. O. Shevchenko), J. Meister (ab 68. S. Käser), S. Mack.