Nördlinger Basketball-Herren kämpfen im Spitzenduell um die Playoffs

Der Beginn des neuen Jahres ist in Deutschlands höchster Basketball-Amateurliga auch der Beginn der heißen Phase der Saison. Die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen, die die Winterpause auf einem guten Tabellenplatz vier verbracht haben, müssen diesen in noch zwei verbleibenden Spielen der Vorrunde verteidigen, um sich einen Platz in der Zwischenrunde und damit die Chance auf eine erneute Playoff-Teilnahme zu sichern.

