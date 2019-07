vor 40 Min.

2000 Meter bei 24 Grad

SVN-Quartett am Brombachsee

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand das Brombachseeschwimmen in der Badebucht in Ramsberg statt. Auch ein Quartett des 1. SV Nördlingen stürzte sich in die über 24 Grad warmen Fluten, nämlich Martina Junger, Leni Offinger, Reiko Stutz und Patrick Behringer.

Bei den Frauen erreichte Martina Junger über die 2000-Meter-Distanz einen hervorragenden dritten Platz in 32:11 Minuten und Leni Offinger schwamm bei ihrem ersten Wettkampf in 35:01 Minuten auf Rang neun.

Starke Zeiten bei den Männern

Reiko Stutz und Patrick Behringer mischten bei den Männern von Beginn an in der Spitzengruppe mit. Am Ende errang Stutz in hervorragenden 30:35 Minuten den fünften Platz und Behringer belegte mit 31:14 Minuten Rang neun. Mit dem großartigen Gesamtergebnis zeigte sich auch Trainer Harald Biller äußerst zufrieden. (wwei)

