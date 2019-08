00:02 Uhr

22-Jähriger soll das junge TSV-Team führen

Nördlinger gehen mit dem US-Amerikaner Vincent Curta in die neue Saison

Dass die Verantwortlichen der Nördlinger TSV-Basketballer die kommende Regionalligasaison trotz oder gerade wegen des vollzogenen Generationswechsels überaus ernst nehmen, gilt als gesichert. Dafür spricht nicht zuletzt die Verpflichtung des 22-jährigen US-Amerikaners Vincent „Vinny“ Curta. Die Kraterbasketballer wollen in dieser Saison mit einem sehr stark lokal geprägten und jungen Kader auf jeden Fall mitreden.

Curta kommt aus einem Vorort von Chicago, von wo es ihn weiter in das Landesinnere an das Grinnell College zog. Dort machte er vergangenes Jahr mit seinem Hauptfach Geschichte seinen erfolgreichen Abschluss. Erfolgreich waren auch seine Auftritte in der dortigen Collegemannschaft. In der Saison 2018/19 konnte der 1,95 m große Curta in durchschnittlich 19 Minuten Spielzeit als Führungsspieler glänzen. 25 Punkte, 5 Rebounds, 6 Vorlagen und 2 Steals prädestinieren ihn zum „go to guy“, also zu dem Spieler, der in Schlüsselszenen Verantwortung übernimmt. In der Saison 2017/2018 war er sogar Topscorer aller drei NCAA-Divisionen. Während er in der Saison 2017/18 hauptsächlich scoren sollte, wurde ihm 2018/19 die Aufgabe angetragen, die jüngeren Spieler um ihn herum zu führen und zu verbessern, was ihm stets hervorragend gelang. Diese Aufgabe soll ihm, obwohl erst 22 Jahre alt, auch in dieser Saison übertragen werden. Das sehr junge neue Nördlinger Basketballteam, im Schnitt 19,9 Jahre, wird es ihm danken.

Headcoach Sebbi Moll, der im Vorfeld 30 Spieler gesichtet hat, sieht das genauso: „Dank Vinnys guter Übersicht und seiner Erfahrungen aus dem letzten College-Jahr passt er perfekt in diese Anforderung. Er wird dann übernehmen, wenn das Team seine Hilfe braucht, aber immer ein Auge für seine Mitspieler haben. Bereits in den ersten Tagen zeigte sich, dass er super in der Mannschaft integriert ist und menschlich genau das ist, was wir uns erhofft haben“. Seinen ersten offiziellen Auftritt hatte Vincent Curta bereits: Am gestrigen Freitagabend bei den „Pirates Open“, der Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf am Berger Tor, überreichte er als Preis zwei Dauerkarten der Nördlinger Basketballherren für die kommende Saison.

Dass er junge Spieler fördern will, zeigt auch sein Engagement bei den U18-Buben, die Curta übernehmen wird. Um das zu betonen, richtete er sich bei seiner Ankunft auch an die Nördlinger Basketballjugend: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Nördlingen. Das Team ist jung, aber extrem ehrgeizig und gut aufgestellt. Meine Aufgabe ist, mein Bestmögliches zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“

Dabei gehe es nicht um seine eigenen Punkte, sondern er wolle einfach jedes Spiel mit der Mannschaft gewinnen. Außerdem wolle er einen Beitrag zur Entwicklung der jungen Spieler leisten und seine Erfahrungen am College an das Team weitergeben.“ Klingt wie ein alter Hase bei dem 22-jährigen Neuzugang. (thla)

