vor 58 Min.

3:0 innerhalb einer Viertelstunde verspielt

Nur ein Unentschieden der Nördlinger U17-Junioren in Gersthofen

Die U17-Fußballer des TSV Nördlingen kamen gegen den TSV Gersthofen nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Nach einer 3:0-Führung verspielten die U17-Jungs in der Schlussphase bei strömendem Regen auf Kunstrasen den Vorsprung.

In den ersten Minuten hatte die Heimelf die erste Chance, als ein Kopfball an der Latte landete. Danach überzeugten die Rieser durch sichere Ballwechsel im Aufbauspiel. Sie blieben damit im Ballbesitz und Gersthofen konnte keine gefährlichen Toraktionen mehr starten. Nach Pass des aufgerückten Jannik Hahn kam die Kugel zu Ried. Dessen Ablage in den Torraum fand jedoch keinen Abnehmer und konnte geklärt werden. Nach Eckball von Rothgang in der 18. Minute verfehlte Mario Szabo knapp und setzte den Ball am zweiten Pfosten nur ans Außennetz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann doch die TSV-Führung. Nach Angriffspressing von Eichhorn, Leister und Seitz unterlief der Heimelf ein Fehler im Aufbauspiel. Einen Rückpass zum Torhüter fing TSV-Spitze Tim Seitz ab. Der Marktoffinger blieb eiskalt und verwandelte alleine vor Gersthofens Keeper zum 0:1 (37.).

Nach der Pause erwischten die Nördlinger den perfekten Start. Nach Eckball von Rothgang kam die Kugel zu Leister. Dieser legte auf Innenverteidiger Szabo ab. Der Röhlinger traf in der 43. Minute mit Schuss ins lange Eck und baute die Führung auf 2:0 aus. Das nächste Tor fiel nach Tempodribbling von Nico Gnugesser. Sein Pass kam zu Jonas Ried und der traf mit Flachschuss zum 0:3 (50.).

Ab diesem Moment bauten die Nördlinger Jungs stetig ab. Nach Ballverlust bei eigenem Angriff schaltete Gersthofen schnell um und kam mit einem Pass hinter die Kette zum Anschlusstreffer (65.). Der nächste Treffer fiel nach einem Eckball des Heimteams. Diesen konnte TSV-Keeper Randi noch Richtung Seitenlinie abwehren. Doch die erneute Hereingabe verwertete Gersthofen zum 2:3 (69.). Nach Freistoß in der letzten Spielminute konnte Randi den ersten Schuss noch klären, aber der Nachschuss landete zum 3:3-Endstand im Nördlinger Kasten. (schm/jai)

Themen Folgen