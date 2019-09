00:04 Uhr

400 Zuschauer beim Wörnitzderby

Die sehen bei der Partie Oettingen gegen Hainsfarth allerdings keine Tore. Marktoffingen, Möttingen und Reimlingen sind dagegen weiter auf der Siegesstraße

Von Jim Benninger

400 Zuschauer lockte das Wörnitzderby, wobei Trainer Greiner die Stammspieler Dinkelmeier, Holzmeier und Stowasser ersetzen musste. So hatten die Gäste zunächst mehr Spielanteile, doch Florian Hensolt scheiterte bei der ersten gute Torchance aus zehn Metern an Heimkeeper Simon Molder. Auf der Gegenseite schoss Jan Sandmeyer bei der besten Heimmöglichkeit nach einer halben Stunde stramm über das Tor. Auch nach der Pause hatte Hainsfarth mehr Spielanteile, aber genauso wie die Gastgeber keine gefährliche Tormöglichkeit mehr. Eine gute Leistung bot der junge Schiedsrichter Lukas Gerhäuser aus Theilenhofen.

Beim knappen, aber hochverdienten Sieg drückte die Heimelf von Beginn an und bald nutzte Daniel Gabler einen Gästefehler zur Führung. Danach scheiterte Hlawatsch aus elf Metern am sehenswert parierenden Gästetorhüter Huber, doch Timo Willig erzielte nach einer halben Stunde nach Ecke das verdiente 2:0.

Nach einer Stunde nahm der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Assistenten ein weiteres Hlawatsch-Tor zurück, weil angeblich die Hand beteiligt war. Danach vertändelt der letzte Mann Regele den Ball, hinderte aber den allein auf das Tor zulaufenden Pirinccic noch, so dass der Nachschuss von Wanek bei Torhüter May landete. In der Schlussphase scheiterte Willig zweimal an Gästetorhüter Huber, bevor die SSV einen zweifelhaften Foulelfmeter geschenkt bekam, den Wanek zum Ehrentreffer nutzte.

Tore: 1:0 (3.) Daniel Gabler, 2:0 (31.) Timo Willig, 2:1 (93., FE) Sebastian Wanek; Rote Karte Christoph Estner (93., FSV); Zuschauer: 80

– Es gibt Tage, da soll es einfach nicht sein. Zwar zeigte der SVH deutlich mehr Biss, doch es waren die Rieser, die durch ihren Topstürmer Dominik Kohnle bald in Führung gingen. Doch die Hausherren ließen nichts unversucht und Daniel Scheider belohnte seine Mannschaft vor der Pause mit dem Ausgleich.

Danach waren die Gäste zwar am Drücker, scheiterten aber immer wieder an Heimkeeper Hofmeister. Die Aschbergler warfen alles in die Waagschale, blieben im Angriff aber ohne Durchschlag. Eine Heimunachtsamkeit nutzte schließlich Helmschrott in der letzten Minute zum glücklichen Reimlinger Sieg. Zu allem Überfluss sah der SVH-Kapitän in der Nachspielzeit nach Foul auch noch rot.

Tore: 0:1 Dominik Kohnle (6.), 1:1 Daniel Scheider (44.), 1:2 Robin Helmschrott (90.); Rote Karte: Allmis (92. Holzheim); Zuschauer: 110

Nach ausgeglichenem Start fand die Heimelf besser ins Spiel und siegte nach vielen vergebenen Chancen doch noch. Zunächst ging Wunders Heber nicht ins Tor, Oßwald schoss knapp am Pfosten vorbei und Schmidts Abschluss war zu schwach. Nach der Pause pfiff der Schiedsrichter den Führungstreffer durch Wunder zurück und auch Schmidt, Wunder und Bissinger vergaben gute Chancen. Die Gäste hatten während des ganzen Spiels nur eine Möglichkeit durch Mayr, die Husel aber ohne Mühe parierte. Dann doch noch die hochverdiente Heimführung durch Thomas Wittke nach schönem Oßwald-Pass und dem querlegenden Karabal. Auch das 2:0 durch den abstaubenden Wittke bereitete Karabal durch einen Alleingang vor.

Tore: 1:0 (72.) Thomas Wittke, 2:0 (85.) Thomas Wittke;Zuschauer: 130

(1:0). – Die SpVgg Altisheim-Leitheim machte mit dem ersten Angriff das 1:0 durch Stefan Späth (1.). Die Heimmannschaft hatte in der ersten Hälfte leichte Vorteile. Nach der Pause nutzen die Gäste eine ihrer ersten Möglichkeiten zum Ausgleich. Christoph Goetz erzielte nach einem Missverständnis in der Altisheimer Defensive das 1:1 (53.). Lukas Löffler erzielte dann drei Minuten später die erneute Heimführung (56.). In der 64. Minute glich Dominik Göck zum 2:2 aus. Altisheim hatte in der Folge gute Möglichkeiten, ohne ein Tor zu erzielen. Dafür markierte Andreas Haas das 2:3 und damit die Gästeführung (75.). Jürgen Liebhard erzielte mit dem Schlusspfiff das 2:4 per Strafstoß.

Tore: 1:0 Stefan Späth (1.); 1:1 Christoph Goetz (53.); 2:1 Lukas Löffler (56.); 2:2 Dominik Göck (63.); 2:3 Andreas Haas (75.); 2:4 Jürgen Liebhard (Elfmeter/90.+4) Zuschauer: 100.

