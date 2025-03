ASV Neumarkt kommt gegen Nördlingens U15-Fußballer unter die Räder

Mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen das punktlose Tabellenschlusslicht aus Neumarkt hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen die Tabellenführung in der Bayernliga West verteidigt. Hauptkonkurrent TSV Schwaben Augsburg verlor sein Heimspiel gegen die SG Quelle Fürth mit 1:2.

Schon nach zwei Minuten gab es die große Möglichkeit zur Heimführung, als Jakob Ott im Strafraum gefoult wurde und Constantin Fromann den fälligen Elfmeter am Tor vorbeischoss. Eine Doppelchance für die Gastgeber gab es nach einer Ecke, die die Gäste mit vereinten Kräften noch klären konnten (6.). Nach einer Viertelstunde fiel das 1:0 für Nördlingen, als Ott in die Tiefe geschickt wurde und gekonnt abschloss. Das Spiel lief eigentlich nur in eine Richtung, mit zahlreichen Möglichkeiten (Ott, Fromann, Temizel, Rieger) der Einheimischen, um die Führung auszubauen. Kurz vor der Pause köpfte schließlich Ott eine Ecke zum hochverdienten 2:0 ein.

Nördlingens U15-Trainer Leister will noch bessere Chancenverwertung sehen

Mit einem Doppelschlag Noah Reicherzer und Leo Rieger (37. und 39.) war die Partie entschieden. Im weiteren Verlauf hatte die Heimelf das Spiel zwar im Griff, ohne aber in Gänze zu überzeugen. Den 5:0-Endstand besorgte Fromann, als er energisch abschloss (51.). Nach 60 Minuten konnte sich der Gästeschlussmann nochmals auszeichnen, als er einen tollen Fernschuss von Ali Khraizat aus dem Kreuzeck fischte.

Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Ein absoluter Pflichtsieg gegen einen schwachen Tabellenletzten, mehr aber auch nicht. Eigentlich hätte das Spiel nach zehn Minuten entschieden sein müssen. Wir haben in Summe gesehen nicht überzeugen können und unser größtes Manko war unsere katastrophale Chancenverwertung. Diese müssen wir umgehend verbessern, um in den nächsten Spielen gegen die Topteams mithalten zu können.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Stenzenberger (TW); Reichert, Bachmann, Maurer (ab 51. Römer), Stüber (ab 62. Ruf), Randi, Rieger, Reicherzer (ab 41. Bely), Ott (ab 57. Khraizat), Temizel, Fromann (ab 62. Weiß). Pugel (ETW)