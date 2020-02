23.02.2020

54 Fouls in einem Match der Angels

Plus Die Nördlinger Bundesliga-Frauen mussten sich nach einer hart umkämpften Partie in Herne knapp geschlagen geben. Was das für das Rennen um die beste Ausgangsposition in den Play-offs bedeutet.

Von Kurt Wittmann

Im Spitzenspiel der 1. Damen Basketball-Bundesliga ging es genauso eng zu wie in der aktuellen Tabelle. Der Tabellendritte Nördlingen zog am Ende gegen den Tabellenvierten Herne mit zwei Pünktchen den Kürzeren.

Coach Ajtony Imreh musste erneut auf seine Verteidigungsstrategin Magaly Meynadier verzichten und hatte sich wohl vorgenommen, die anfallenden Lasten auf möglichst viele Schultern zu verteilen. So erklärt es sich auch, dass nach sieben gespielten Minuten bereits acht seiner neun mitgereisten Angels auf dem Feld gestanden hatten. Dennoch, oder gerade wegen dieser Widrigkeiten, agierten „Geiselsöders and Friends“ sehr fokussiert und lagen nach dem ersten Viertel mit 20:15 in Führung. Mehr Freiwürfe als Würfe aus dem Feld Das zweite Viertel stand mehr im Zeichen von Foulentscheidungen als von Spielzügen. Beide Teams lagen sehr früh jenseits der Teamfoulgrenze, sodass mehr von der Freiwurflinie geworfen wurde als aus dem Feld. Um die Foulbelastung seiner Spielerinnen zu minimieren, ließ Coach Imreh Zonenverteidigung spielen, spielte damit aber der Herner Offense in die Hände, sodass die Gastgeber bis zur Halbzeit sogar in Führung gehen konnten. Bei 36:33 wurden die Seiten gewechselt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Im dritten Viertel verloren die Angels zeitweise völlig den Faden. Sami Hill verbrachte viele Minuten auf der Bank, was den vier Fouls geschuldet war, die sie sich mittlerweile eingesammelt hatte. Und ehe man sich versah, war auch der Zehn-Punkte-Vorsprung aus dem Hinspiel weg. Herne lag zweistellig vorne und es bestand die Gefahr, komplett unterzugehen und auch das Minimalziel abzugeben. Doch Leslie Vorpahl ließ den Kopf nicht hängen, ebenso wenig wie die Topscorerin der Angels, Luisa Geiselsöder. Das XCYDE-Topduo gab alles und brachte die Gäste tatsächlich wieder in den Bereich des einstelligen Abstands. Und nicht nur das: Mit zwei Punkten Rückstand und nur noch wenigen Sekunden zu spielen, hatten die Angels tatsächlich noch einmal die Gelegenheit auszugleichen. Direkter Vergleich zugunsten der Angels Doch das wäre nach dem bisherigen Spielverlauf wohl zuviel des Guten gewesen. Denn mit 67:65 blieben die beiden Punkte in Herne, der direkte Vergleich allerdings spricht zugunsten der Angels. Und dies könnte am Ende des Tages eventuell noch von Bedeutung sein. Am Ende stand für die Zuschauer fest: Mit 54 Fouls und insgesamt 53 geworfenen Freiwürfen hatte das Match bisweilen keinerlei Rhythmus und war eher unansehnlich. Mit lediglich 62 Prozent Trefferquote von der Linie (15 von 24) zogen die Angels in dieser Kategorie letztlich klar den Kürzeren gegenüber 75 Prozent der Gastgeber (22 von 29). Sie verloren das Spiel zurecht. Das Rennen um die beste Ausgangsposition in den Play-offs wird sich nach diesem Spiel wohl noch weiter verdichten. Neben Herne sind noch Hannover und Freiburg mit im Spiel, so dass für Spannung in den letzten drei Partien der regulären Saison gesorgt sein wird. Zwei dieser Spiele werden die Angels zu Hause bestreiten, zunächst am kommenden Sonntag gegen Göttingen. Nach einem Auswärtstrip nach Freiburg kommt es dann zum lang erwarteten Bayernderby gegen Wasserburg. In Herne spielten: Julia Förner (2), Laura Geiselsöder (4), Luisa Geiselsöder (20), Samantha Hill (11), Danielle McCray (3), Amenze Obanor (2), Stephanie Sachnovski, Leslie Vorpahl (23), Heta Äijänen. Lesen Sie dazu auch die Berichte der vergangenen Spiele: Zum Schreien 64 Bilder Angels treffen wenig bis nichts Bild: Jochen Aumann

