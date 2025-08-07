Der SC Polsingen hat die 60 gepackt

Unvergessliche Festtage haben die Freunde und Mitglieder des SC Polsingen verbracht, der dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Mit jeder Menge Sport und Musik sowie bewegenden Mitgliederehrungen ist das Jubiläumswochenende ein voller Erfolg.

Der Startschuss fiel bereits am Donnerstagabend mit einer von Franziska Söllner geleiteten Yoga-Anfängerstunde. Am Freitagnachmittag eröffnete Vorstand Christoph Wimmer mit dem Turnier der U9-Junioren die Festlichkeiten, ehe eine gemischte Mannschaft aus U17- und U19 Spielern gegen die SG Wemding-Wolferstadt ein Einlagespiel absolvierte. Gleichzeitig wurden die Viertelfinalspiele der SCP-Tennismeisterschaft ausgetragen. Den Abschluss am Freitag machte eine Mallorca- und Trikotparty im vollen Festzelt mit DJ Dreschnik.

Ehrung langjähriger Mitglieder ist ein Höhepunkt beim Fest 60 Jahre SC Polsingen

Mit U11- und U13-Turnieren begann der Samstag. Am späten Nachmittag fanden die Halbfinalspiele der Tennis-Meisterschaft statt und die Damengymnastik traf sich zum Nordic Walking. Den sportlichen Abschluss des Tages bildete das Turnier der AH-Mannschaften. Anschließend begeisterte Alleinunterhalter Horschd mit Livemusik am Samstagabend. Bereits um 5.30 Uhr traf sich die Yogagruppe am Festsonntag zu einer Sonnengrußstunde, gefolgt von einem festlichen Gottesdienst, der Rede des Vorstands Timo Hertwig und dem Grußwort von Bürgermeister Heinz Meyer.

Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Menschen, die seit 50 Jahren dem Verein die Treue halten, wurden feierlich ausgezeichnet. Die Gründungsmitglieder, die seit 60 Jahren Teil des Vereins sind, wurden sogar zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach dem Mittagsessen gehörte den Bambini ab 13 Uhr die große Bühne. Vor toller Kulisse konnten sich die Jüngsten gegen die SG DJK Gnotzheim/FV Dittenheim präsentieren. Am Nachmittag waren die Herrenfußballer an der Reihe. Beide SCP-Mannschaften begrüßten ebenfalls die SG DJK Gnotzheim/FV Dittenheim als Gast zum Jubiläumsspiel. Hatte die zweite Mannschaft gegen das Kreisklassenteam der SG mit 1:5 noch das Nachsehen, gewann die erste Mannschaft des SC Polsingen beim Abschiedsspiel von Aaron Schmutterer verdient mit 3:0.

Lukas Schmutterer wird Tennis-Vereinsmeister beim SCP

Den sportlichen Abschluss des Jubiläums bildete das Finale um die SCP-Tennismeisterschaft. Vor mehr als 100 Zuschauerinnen Zuschauern gewann Lukas Schmutterer gegen Hermann Wurm und bekam von SCP-Gründungsmitglied und Tennislegende Karl Obel sowie Vorstand Michael Zäh den Vereinsmeister-Pokal 2025 überreicht. Den Festausklang setzte Musiker Mike Hempel mit einem unterhaltsamen und witzigen Auftritt. (AZ)

