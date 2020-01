17.01.2020

610 Holz – und das in der Kreisklasse A

ESV-ler Andreas Eberhardt erzielt überragendes Ergebnis. Das reicht trotzdem nur zum Unentschieden

Bayernliga Süd Frauen: SKC Rot-Weiß Moosburg – ESV Nördlingen 3104:2979 (7:1). – Im ersten Spiel des neuen Jahres erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start. Regina Steinle war auf der Sechs-Bahnen-Anlage ohne Chance gegen ihre Gegnerin. Katrin Gulde und Erika Gelle kämpften bis zu den letzten Schüben um ihre Mannschaftspunkte, hatten aber am Ende das Nachsehen. Ohne Mannschaftspunkt stand das Schluss-Trio bereits auf verlorenem Posten. Karina Herzig-Pawlak und Silvia Grötsch lieferten sich spannende Duelle mit ihren Kontrahentinnen, unterlagen zum Schluss aber ebenfalls. Melanie Steinle holte nebenan als beste Nördlingerin noch den Ehrenpunkt für die ESV-Damen.

Stiel/Horak - Steinle R. 522:423 (4:0), Ossner - Gulde 509:496 (2:2), Kastl - Gelle 495:488 (2:2), Hübner K. - Herzig-Pawlak 515:507 (2:2), Waas - Grötsch 546:519 (2:2), Hübner F. - Steinle M. 517:546 (1:3)

Kreisklasse: 1. SKC Donauwörth I – ESV Nördlingen I 2005:1973 (5:1). – In der Startpaarung blieb Dieter Wiedemann unter seinen Möglichkeiten, konnte seinen Punkt aber aufgrund den Schwächen seines Gegners gewinnen. Richard Lauermann erzielte gute 512 Holz, die aber nicht zum Punktgewinn reichten. In der Schlusspaarung lieferte sich Urban Singheiser eine spannende Partie mit seinem Gegner, dem er am Ende unterlag. Auf der Nebenbahn konnte Nils Singheiser trotz guter Leistung gegen den besten Donauwörther nichts mehr ausrichten.

Oberholzner/Meier W. - Wiedemann 416:453 (2:2), Kapfer - Lauermann 535:512 (3:1), Reddel - Singheiser U. 496:484 (2:2), Meier S. - Singheiser N. 558:524 (3:1)

Kreisklasse A2: ESV Nördlingen IV – SKK Lauingen III 1956:1915 (3:3). – Die Gäste konnten sich zu Beginn absetzen. Monika Blank und Wolfgang Nigel mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben und auch Anita Fuchs hatte anschließend das Nachsehen. Nebenan startete Andreas Eberhardt mit überragenden 171 Kegel. Mit einem herausragenden Endergebnis von 610 Holz gewann der ESV-Routinier seinen Mannschaftspunkt und machte 168 Kegel gut. Dadurch zogen die ESV-ler in der Gesamtholzzahl an den Gästen vorbei und holten noch ein Unentschieden.

Nigel W. - Spielberger 435:469 (1:3), Blank M. - Häusler 451:502 (0,5:3,5), Fuchs - Rehm 460:502 (2:2), Eberhardt - Suck 610:442 (4:0)

Kreisklasse Jugend: JSpG LosNöGo II – JSpG LMR Donau-Lech 1844:1828 (3:3). – In der Startpaarung das Heimteam in Führung. Fiona Schrafl musste sich zwar geschlagen geben, aber Julia Förstner machte 86 Holz gut. In der Schlusspaarung unterlagen Moritz Schwab und Pascal Bühler ihren Kontrahenten, sodass sich beide Mannschaften unentschieden trennten. (mst)

Schrafl - Hölzle 469:489 (1:3), J. Förstner - Kling 535:449 (3:1), Mo. Schwab - Sarwas 424:459 (1:3), P. Bühler - Herreiner 416:431 (2:2)

