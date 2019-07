vor 41 Min.

65000 Euro für Fidelis

Neukunden aus Österreich boten auf der Fohlenauktion in Nördlingen 65000 Euro für Fidelis.

Nachwuchspferde finden neue Besitzer

Der Titelheld Fidelis hat bei der 13. Auflage der Elitefohlenauktion durchgezogen: Der mit grenzenlosen Trabbewegungen ausgestattete und sehr typvolle Sohn des For Romance II aus einer Mutter abstammend vom Elitehengst Quaterback hielt was er versprach. Aus dem In- und Ausland zog der von Hans-Georg Zander aus Stendal (Sachsen-Anhalt) gezogene Dunkelbraune die Bieter auf sich und letztlich hatten Neukunden aus Österreich den längsten Atem. Hendrik Schulze Rückamp ließ den Hammer bei 65000 Euro aufs Pult schlagen.

Teuerste Springofferte mit 26500 Euro war der bewegungsstarke, mit viel Charme und Ausdruck ausgestattete Sohn des Van Gogh/Lancer II-Sohn aus der Zucht von Gerd Groß (Burladingen). Viele Dressurreiter begeisterten sich für diesen „Cosmo II“ Letztlich sicherte ihn sich ein Hengsthalter aus Rheinland-Pfalz-Saar, der seine Zukunft im Springsport sieht.

Mit 15 Fohlen über der 10000 Euro Marke und weiteren fünf Fohlen mit einem Zuschlag von 20000 Euro und mehr war die Kaufkraft in Nördlingen einmal mehr hervorragend. Im Schnitt legten Käufer 9322 Euro für einen DSP-Diamanten aus dem Jahrgang 2019 an.

Käufer aus Österreich, der Schweiz und aus Luxemburg kamen ebenso zum Zuge, sowie zahlreiche Hengststationen unter anderem das Gestüt Birkhof, der Zuchthof Wadenspanner, Gestüt Burghof Brodhecker und das Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse. Internationale Dressur- und Springställe, aber auch Gönner des Pferdesports deckten sich mit hoffnungsvollen Deutschen Sportpferdefohlen ein. Weltmeisterin Simone Blum, die am Freitag noch ein S-Springen in Nördlingen gewann, war bei der Fohlenauktion ebenfalls unter den Zuschauern. (hbm, RN)

