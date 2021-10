SpVgg Minderoffingen verliert erstes Spiel

Nur noch ein Punkt zwischen Tabellenführer SpVgg Minderoffingen und Verfolger SV Mauren. Nähermemmingen/Baldingen gewinnt die Partie mit zwei Treffern

(1:0). – Die Heimmannschaft SC Nähermemmingen/Baldingen dominierte die erste Halbzeit, konnte jedoch nur eine der zahlreichen Chancen durch Janes Eger in der 40. Minute nutzen. In der zweiten Hälfte übernahmen dann die Gäste das Spiel. Ihre Überlegenheit konnte die Mannschaft aus Wörnitzstein-Berg dennoch nicht nutzen. Daraufhin drückte Domenico Kießling einen Querschläger über die Linie und machte den Sieg für die Heimmannschaft sicher.

Tore 1:0 Janes Eger (35.), 2:0 Domenico Kiessling (75.) Zuschauer 90

(0:2). – Ein Doppelpack durch Szilard Süveges brachte die Gäste aus Huisheim bereits in der 25. Minute in eine komfortable Position. Auch weiterhin waren die Huisheimer in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft. Direkt nach der Pause sorgte Andreas Hirschbeck für einen 3:0-Vorsprung der Gäste. Philipp Straßer machte mit seinem Treffer in der 74. Minute den verdienten 4:0-Sieg der Huisheimer komplett. Nach neun Misserfolgen am Stück ist der SC Athletik Nördlingen weiterhin das Schlusslicht der Tabelle.

Tore 0:1 Szilard Süveges (18.), 0:2 Szilard Süveges (25./FE), 0:3 Andreas Hirschbeck (49.), 0:4 Philipp Straßer (74.) Zuschauer 80

(0:1). – Nach einem ausgeglichenem Spielbeginn sorgte Nico Fürnrohr mit der ersten gefährlichen Aktion, die abgefälscht wurde, für die Gästeführung. Vor der Halbzeit hätte Axel Dürrwanger noch ausgleichen können, doch die Lattenunterkante war Endstation. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte Mauren auf das 2:0 und wurde durch Markus Schmidt’s Distanzschuss belohnt. Nach der Anschlusschance für Simon Greiner sorgte Florian Moll kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Tore 0:1 Nico Fürnrohr (24.), 0:2 Markus Schmidt (48.), 0:3 Florian Moll (83.) Zuschauer 220

(0:0). –

Die Gäste aus Großsorheim/Hoppingen entführten dank ihrer kämpferischen Einstellung drei Punkte aus Minderoffingen. Die Heimelf hatte in der ersten Hälfte durch Stimpfle Adrian einen Lattenknaller, der kurz vor der Linie wieder raussprang. Auch Jonathan Weiß brachte den Ball vor dem Tor nicht unter Kontrolle. Daraufhin kamen die Gäste durch zwei gute Chancen von Robert Kopp und Julian Bonn ins Spiel. Nach der Halbzeitpause brachte Jonas Ganzenmüller die Gäste in Führung. Auch die Heimelf hatte weiterhin gute Chancen, die jedoch nicht verwandelt wurden. Kurz vor dem Ende der Partie gab es einen Strafelfmeter, den Adrian Stimpfle übers Tor hämmerte. In der Nachspielzeit machte Maurice Moll den 2:0-Sieg für die Gäste klar.

Tore 0:1 Jonas Ganzenmüller (53.), 0:2 Maurice Moll (90.+4) Zuschauer 75

(2:0). – In einem ausgeglichenen Spiel konnte die Eintracht T.R.B. gegen den SC Wallerstein einen durchaus verdienten Heimsieg einfahren. In der ersten Halbzeit waren es Nicolas Weigel, der nach einem Freistoß zum 1:0 einnickte, und Johannes Templer, der ein schönes Solo überlegt zum 2:0 abschloss, die den Grundstock legten. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Steffen Leister auf 2:1. Die Eintracht zeigte sich aber weiterhin unbeeindruckt. Nicolas Weigel traf in der 82. Minute zum 3:1. Starker Rückhalt bei der Heimelf war Torhüter Sasha Raupach.

Tore 1:0 Nicolas Weigel (12.), 2:0 Johannes Templer (42.), 2:1 Steffen Leister (59.), 3:1 Nicolas Weigel (86.) Zuschauer 90

(0:4). – Schon in der Anfangsphase zeigten die Gäste aus Megesheim einen Siegeswillen, der auch in der 5. Minute mit dem 0:1 durch Daniel Agyemang belohnt wurde. Bis zur Pause spielte dann eigentlich nur eine Mannschaft - nämlich der SV Megesheim. So war es auch kein Wunder, dass die Rieser bis zur Pause durch Noah Usman, erneut Daniel Agyemang und Rudolf Lehmann eine 4:0-Führung herausschießen konnten. Den Schmuttertalern gelang in der 55. Minute durch ihren Spielführer Tobias Wagner der 1:4 Anschlusstreffer. In der 68. Minute bekamen die Rieser einen Foulelfmeter zugesprochen, den Rudolf Lehmann, zum 1:5 Endstand verwandelte.

Tore 0:1 Danie Agyemang (5.), 0:2 Noah Usman (33.), 0:3 Daniel Agyemang (43.), 0:4 Rudolf Lehmann (45.), 1:4 Tobias Wagner (55.), 1:5 Rudolf Lehmann (68.) Zuschauer 80