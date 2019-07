vor 43 Min.

Acht Neuzugänge für den TSV Möttingen

Die Mannschaft startet die Vorbereitung für die kommende Saison. Was sich Abteilungsleiter Dieter Frisch erhofft

Der TSV Möttingen hat Ende Juni mit der Vorbereitung für die neue Saison in der Kreisliga und B-Klasse Nord II begonnen. Dabei wird vor allem die körperliche Fitness im Vordergrund stehen. Trainer Johann Kleebauer konnte zum Trainingsauftakt acht Neuzugänge begrüßen, sodass er diese Saison mit einem breiteren Kader mehr Möglichkeiten hat. In der vergangenen Saison haben sich die beiden Mannschaften letztendlich immer von selbst aufgestellt. „Hier werden wir jetzt mehr Konkurrenzkampf haben, da wir in dieser Saison wieder vorne mitspielen wollen. Das gleiche gilt auch für die zweite Mannschaft, wobei man hier nicht so recht weiß, wie es in der neu geschaffenen B-Klasse Nord II laufen wird“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Dieter Frisch. Neu dabei sind: Deniz Karabal (SpVgg Ederheim), Markus Schneele (FSV Reimlingen), Marijan Matkovic (TSV Nördlingen U19), Maximilian Zach (SC Nähermemmingen-Baldingen), Philipp Rothgang, Robin Schindler, Daniel Weinmann, Manuel Grimmeisen (alle eigene Jugend).

Ein erstes Testspiel gegen den SV Hausen-Schopflohe wurde mit einer gemischten Mannschaft 10:0 gewonnen. Am Freitag, 12. Juli, spielt eine gemischte Mannschaft bei der SG Birkhausen-Munzingen. Am Sonntag, 14. Juli, findet die erste Runde im Toto-Pokal beim SC Athletik Nördlingen statt. Am 21. Juli spielen die Rieser beim TV Markt Weiltingen und am 26. Juli die zweite Mannschaft beim SC Nähermemmingen-Baldingen. Am 28. Juli findet in Möttingen ein Sportwochenende statt. Am Samstag, 3. August, ist dann der Saisonstart gegen den FSV Marktoffingen. (jais)

