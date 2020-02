29.02.2020

Alexandra Merle führt Reitverein St. Georg

Der bisherige Vorsitzende Hans Hülsenbeck war im Dezember 2019 gestorben

Die bisherige zweite Vorsitzende Alexandra Merle führt ab sofort den Reitverein St. Georg Nördlingen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde die 47-jährige Nördlingerin einstimmig zur Vereinschefin gewählt. Als ihre Stellvertreterin bestimmten die Mitglieder ebenfalls einstimmig die Jugendwartin des Vereins, Barbara Heilbronner-Zuber. Notwendig war die Vorstandswahl außerhalb des Turnus nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Hans Hülsenbeck im Dezember geworden. „Er hinterlässt eine riesige Lücke“, sagte Alexandra Merle bei der Wahlversammlung. Sie zeigte sich aber optimistisch, zusammen mit allen Mitgliedern den Verein mit Leben zu füllen und in Nördlingen und dem Ries präsent zu sein. Merle, die die laufenden Geschäfte in den vergangenen Wochen führte, sagte weiter: Aktuell arbeite man sich ein, das sei sehr umfangreich. Ihre neue Vorstandskollegin Heilbronner-Zuber und sich selbst bezeichnete Merle als „absolute Teamplayer“. Es gelte, möglichst viele Mitglieder zu motivieren, sich für den Verein zu engagieren.

Alexandra Merle, geborene Paris, kam 1986 als reitbegeisterter Teenager zum Reitverein St. Georg. Seit 20 Jahren ist sie im Westernreitsport aktiv und erfolgreich, absolvierte die Trainer C-Ausbildung Leistungssport im Westernreiten und ist Inhaberin der DOSB Lizenz (Deutscher olympischer Sportbund). In ihrer Disziplin ist sie dreifache bayerische Meisterin und erreichte bei der Europameisterschaft 2008 den 4. und 5. Platz. Seit Jahren engagiert sie sich im Vorstand des Vereins, unter anderem als Schriftführerin und seit 2016 als zweite Vorsitzende. Die gelernte Bankkauffrau arbeitet als Direktionsbeauftragte der LBS Bayern West.

Die neue zweite Vorsitzende Barbara Heilbronner-Zuber war als Jugendliche und junge Erwachsene erfolgreich in Springen und Dressur in der Region. Mit 18 Jahren hat sie als beste Teilnehmerin die Reitwart FN-Prüfung (heute FN-Trainer) bestanden und danach die Ausbildung zur Reitlehrerin für therapeutisches Reiten bei der Bayerischen Landesvereinigung für Therapeutisches Reiten absolviert. Ebenfalls ist die 41-Jährige ausgebildete Pferdephysiotherapeutin und arbeitet als Dozentin in diesem Fach. Hauptberuflich leitet die Heilerziehungspflegerin und Sozialfachwirtin die Wohngruppen der Lebenshilfe Donau-Ries im Nördlinger Spitalhof. Außerdem betreibt die Heilpraktikerin eine Praxis für Psychotherapie. Heilbronner-Zuber ist seit 22 Jahren Mitglied im Reitverein St. Georg und kümmert sich auch um die Jugendarbeit und das therapeutische Reiten. (zub/pm)

