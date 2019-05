vor 21 Min.

Alle drei Herrenteams siegreich

Der TC Nördlingen am vergangenen Spieltag überaus erfolgreich

Mit einem klaren 8:1-Erfolg in Pöttmes und damit dem dritten Sieg in Folge übernahmen die Damen 1 des TC Rot-Weiß Nördlingen die Tabellenführung. Milena Kleibl hatte auf Position zwei anfangs zwar ein paar Probleme mit der Spielweise ihrer Gegnerin, konnte aber dann doch letztendlich den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich entscheiden. Während alle anderen Einzel ziemlich eindeutig verliefen, waren die Doppel insgesamt eher hart umkämpft, wurden jedoch alle vom TC Nördlingen gewonnen. Das erste Doppel musste von den Gastgeberinnen allerdings verletzungsbedingt aufgegeben werden.

Für Nördlingen traten an: Anja Fürsattel, Milena Kleibl, Laura Höfig, Ines Reiner, Tina Frank und Veronika Schweizer.

Als echtes Spitzenspiel sollte sich die Partie der Damen 60 in Starnberg herausstellen. Da die Damen der Gastgeber als Favoriten in der Landesliga gelten, waren die Erwartungen vor dem Match bei den Nördlingerinnen nicht allzu groß. Trotzdem konnten Marianne Meyr auf Position eins und Marie-Luise Schulze an vier jeweils einen Einzelsieg einfahren. In den beiden abschließenden Doppeln gelang es Gabriele Hartwich mit ihrer Partnerin Marie-Luise Schulze, den dritten Sieg herauszuspielen, sodass man beim Endstand von 3:3 einen Zähler aus Starnberg entführen konnte und damit punktgleich hinter Starnberg auf Tabellenplatz zwei rangiert.

Kurzen Prozess machten die Herren 1 bei ihrem Heimspiel mit dem SV Altenberg. Mit 9:0 schickten sie die Gäste wieder nach Hause und gaben dabei insgesamt nur zwei Sätze ab. Nördlingen spielte in der Besetzung Tobias Kleibl, Marcelo Rojas, Tobias Haug, Claudius Hingst, Stefan Hartwich und Hermann Wunderer.

Zwei weitere Punkte holten die Herren 2 beim TC Meitingen. Nach den Einzeln stand es 4:2 für den TCN und von den abschließenden drei Doppeln konnten zwei gewonnen werden. Endstand damit 6:3 für Nördlingen. Die Punkte für Nördlingen holten Martin Wiedenmann, Armin Dobel, Justas Kaupas und Rainer Meyr, daneben waren Ricardo Lehmann und Pierre Engelhardt am Start.

Da auch die Herren 3 zu Hause mit einem klaren 8:1 gegen die SpVgg Riedlingen gewannen, waren alle drei Herrenteams an diesem Spieltag erfolgreich. Nach den Einzeln von Andrej Gireth, Christian Uhl, Georgi Kranchev, Eric Sohst, Klaus Christian und Udo Dreher stand es bereits 6:0 für Nördlingen; anschließend musste nur noch ein Doppel abgegeben werden. (hra)

Themen Folgen